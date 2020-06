esclusiva V. Entella, Chiosa: "Ho un altro anno di contratto, mi trovo bene qui"

Ventisei anni ma già tanta esperienza alle spalle, anche in piazze del Sud calde come Avellino e Nocerina che gli hanno permesso di acquisire la personalità necessaria per ben figurare in B. In tanti non si aspettavano accettasse la C nella stagione 2018-19, ma la serietà del progetto dell’Entella e l’ottimo rapporto con il tecnico Roberto Boscaglia maturato ai tempi del Novara hanno rappresentato elementi assolutamente validi per firmare un contratto triennale. Marco Chiosa, difensore classe 1993, è uno dei titolari inamovibili della compagine ligure e certamente scenderà in campo anche domani sera contro la Salernitana per riscattare anche la sconfitta dell’andata in un Arechi caldo e trascinante come sempre. Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb, il centrale di Ciriè ha presentato così la sfida del Comunale parlando anche di futuro:

Il pallone sta rotolando di nuovo, dopo mesi di polemiche. Giusto così?

“Sicuramente è stata una scelta corretta, ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Bisognava riprendere un po’ di normalità, anche per il bene delle persone che hanno vissuto un periodo difficile e ricco di novità inaspettate”.

Come mai un calciatore come lei accettò di scendere in C l’anno scorso e qual è il suo sogno nel cassetto?

“Mister Boscaglia è stato determinante nella mia scelta, abbiamo condiviso l’esperienza di Novara. Non è stato un problema fare un salto all’indietro di categoria, nella carriera di ogni professionista c’è un momento in cui devi anche rischiare. Arrivai con tantissime partite ancora da giocare, ma la posizione di classifica era buona e il progetto puntava senza dubbio al salto in cadetteria. Ovviamente la serie A è sempre il mio sogno, ci sono tanti colleghi che sono arrivati al top in età un po’ avanzata e questo insegna che non bisogna mai mollare. Ho conseguito anche la laurea in scienze politiche, una grande soddisfazione”.

Cosa ricorda del ko dell’andata?

“E’ stata una partita combattuta, difficile perché all’Arechi c’è un clima caldo che aiuta molto la formazione locale. Nel primo tempo avemmo una grande occasione a tu per tu col portiere, nella ripresa invece ci ritrovammo sotto 2-0 ma l’Entella ebbe il merito di non mollare mai. Dopo il 2-1 ci fu la chance per il pareggio, a tempo quasi scaduto. Speriamo di riprenderci i punti persi nella partita di domani, anche perché dobbiamo rimpinguare la nostra classifica”.

Come mai alternate prove eccellenti a sconfitte clamorose?

“L’atteggiamento spregiudicato, abbinato all’età media molto giovane del gruppo, è una delle componenti che incide. Sapete tutti che in B basta veramente un singolo episodio per compromettere la partita e il lavoro fatto in settimana, basti vedere quello che è successo a Cosenza: 5 minuti di black out e due gol degli avversari. In qualche circostanza dobbiamo essere bravi a mantenere un certo equilibrio e a gestire le situazioni, è un dato di fatto che alterniamo gare eccellenti a passi falsi inaspettati. Noi per primi ci stiamo interrogando su questa cosa, è necessario crescere per portare a casa gli obiettivi e non buttare per strada punti alla nostra portata”.

Come state lavorando in vista di domani sera?

“Ci stiamo preparando bene, consapevoli che sarà una sfida difficile ma che non possiamo più sbagliare in casa. La Salernitana è un osso duro, ma noi dobbiamo assolutamente aggiungere tre punti alla classifica per avvicinarci all’obiettivo importante che resta la salvezza. Per me sarà anche una sorta di derby personale, avendo giocato a Nocera e Avellino”.

C’è chi dice che le porte chiuse non siano un danno per chi, come voi, ha poco seguito di pubblico. E’ d’accordo?

“Ci manca l’affetto dei nostri tifosi, anche se la nostra situazione è diversa da altre realtà. Lo stadio è piccolino e non ha lo stesso calore di Salerno, rispetto ad altre squadre siamo leggermente avvantaggiati da questa novità a cui progressivamente ci stiamo abituando. Il sintetico, invece, è effettivamente un fattore positivo per noi”.

Credete nel sogno playoff?

“Conosciamo tutti il campionato di B, proprio per questo predico equilibrio. Una striscia positiva ti fa trovare in alto, 2-3 sconfitte di fila compromettono la stagione e costringono a guardarsi alle spalle. Senza dubbio è un campionato molto livellato e ci sono molte squadre in pochi punti. Come ho già detto, però, il nostro primo pensiero è la salvezza. Ora giocheremo tre gare in una settimana e potremo capire qualcosa in più sulle nostre reali ambizioni e potenzialità. La Salernitana mi sembra invece una formazione molto attrezzata, ha tutte le carte in regola per dare filo da torcere a chiunque nelle prossime nove gare”.

Squalifiche e infortuni non consentiranno a gente di qualità di essere della partita, peccato perché ne risentirà lo spettacolo…

“Dezi è una perdita importante, soprattutto se mi dite che ha sempre segnato contro la Salernitana. Scherzi a parte, dispiace molto non avere a disposizione giocatori di questa qualità ma squalifiche e infortuni fanno parte della quotidianità di ogni squadra. Il caldo si farà sentire, c’è una rosa piuttosto ampia e toccherà a chi è stato meno utilizzato fare la differenza”.

Quale sarà il suo futuro?

“Ho ancora un anno di contratto con l’Entella, qui mi trovo molto bene. Anzitutto salviamoci e diamo priorità agli obiettivi della squadra, successivamente ci siederemo attorno al tavolo con la proprietà e troveremo la soluzione migliore”.