ESCLUSIVA TMW - Vacca: "Sto bene al Venezia, non mi muovo di qui"

Oggetto del desiderio di numerosi club di serie C, in particolare dell’Avellino del tecnico Ezio Capuano, il centrocampista Antonio Vacca ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del suo futuro, ma anche in generale del campionato di serie B che tra poche settimane riaprirà i battenti.

Come procede la tua avventura in terra lagunare?

“Mi trovo benissimo a Venezia, c’è un gruppo nuovo composto da tanti bravi ragazzi .Avverto ogni giorno la stima della società, a partire dal presidente. Stesso discorso per lo staff tecnico e per i compagni di squadra, questo mi aiuta a rendere al meglio. I risultati altalenanti dipendono proprio dalle tante novità dell’organico rispetto alla passata stagione: dobbiamo imparare a conoscerci meglio per affinare l’intesa sul campo,ma ci sono tutti i presupposti per vivere un buon girone di ritorno. Dionisi? Un allenatore che farà carriera, ci resterà poco in serie B. Entro un paio d’anni vedrete che farà il grande salto, è un professionista preparatissimo tatticamente e ha tante componenti umane che fanno la differenza. Si fa voler bene da tutti, parla in faccia e si fa apprezzare per il suo modo di fare. Anche chi non gioca lo segue con entusiasmo ed interesse”.

Benevento ormai favorito per la promozione diretta, che campionato sarà nel girone di ritorno?

“Il Benevento ha già vinto il campionato, lo merita e mi fa piacere perché la proprietà mi ha dato tanto in passato. L’Empoli e la Cremonese, al momento, hanno deluso le aspettative; contrariamente alle previsioni si ritrovano addirittura in zona playout, ma la classifica di serie B è imprevedibile e bastano un paio di risultati positivi per ritrovarsi a lottare per gli spareggi promozione. Faccio il tifo per il Crotone di Giovanni Stroppa: con lui ho vinto campionato e supercoppa a Foggia, proprio contro il Venezia. E’ una delle favorite per il salto di categoria. Quanto al Venezia, siamo stati costruiti per la salvezza e sin da inizio stagione abbiamo concentrato le nostre attenzioni su questo obiettivo. Parlare d’altro sarebbe un suicidio”.

Il mercato può spostare gli equilibri?

“La serie B insegna che tutto si decide nel girone di ritorno, è come se fosse un altro campionato e il mercato ha una sua incidenza. Sia in positivo, sia in negativo. Nel nostro caso sono tranquillo perché chiunque arriva troverebbe un gruppo sano che lavora al massimo tutti i giorni, integrarsi sarà sicuramente semplice”.

Vacca si sente di dire che resterà al 100% al Venezia nonostante il pressing dell’Avellino?

“Ho letto tante notizie. Non posso nascondere che sento tutti i giorni Ezio Capuano e Aniello Martone, siamo molto amici e a Caserta si è creato un ottimo rapporto umano e professionale. Mi seguono, ci scambiamo consigli, ma come loro sanno sono contento che il Venezia mi abbia dichiarato incedibile. Non si priveranno di me per nessuna ragione e questa cosa mi ha inorgoglito. Ho firmato un contratto triennale e intendo rispettarlo. Poche presenze? Sono stato infortunato, ho avuto alcune ricadute inaspettate che hanno fermato il mio percorso. I problemi al polpaccio hanno inciso, affrettare i tempi per la voglia di giocare non ha portato frutti. La società, ad ogni modo, è contenta del mio lavoro e si fida di me in ottica futura”.