ESCLUSIVA TMW - Vallocchia: "Olbia, stagione ok. Fa piacere l'interesse della B"

Andrea Vallocchia, centrocampista classe '97 dell'Olbia Calcio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Come giudichi l’annata appena trascorsa?

“Stagione che ritengo positiva, mi dispiace soltanto per il risultato finale. Per quello che abbiamo espresso in campo, avremmo dovuto ottenere più risultati. Abbiamo sempre proposto un buon gioco”:

Sul futuro cosa pensi?

“Ho un ottimo rapporto con tutto l’ambiente dell’Olbia, a partire dal presidente e poi con tutto il resto dello staff. Cercheremo di studiare quale possa essere la soluzione migliore per me e il mio futuro. Se dovessero arrivare offerte, cercheremo di valutarle tutti insieme".

Su di te ci sono squadre di B ma anche estere…

“Fa enormemente piacere, mi gratifica. Significa che durante l’anno ho lavorato bene”.

Chi era il tuo idolo da bambino?

“Il mio idolo è sempre stato Rooney, mi hanno sempre chiamato così. Poi con il passare degli anni sono cambiate tante cose, tra cui il ruolo. Quindi oggi prendo spunto dai migliori che giocano nella mia posizione che è quella di mezz’ala”.

Alla luce degli ultimi risultati dell’U20 e U21, credi che il calcio italiano sia in ripresa?

“Credo di sì, stiamo tornando a puntare sui giovani. Con l’under 20 e 21 abbiamo dimostrato di avere del talento, che c’è sempre stato nel nostro paese. Purtroppo abbiamo passato un periodo negativo culminato con l’eliminazione dal Mondiale ma ora speriamo di rifarci”.