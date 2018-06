ESCLUSIVA TMW - Venezia, anche Corini, Di Carlo e Drago per il dopo Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Inzaghi che molto probabilmente saluterà Venezia per tentare il salto in Serie A alla guida del Bologna per il club lagunare occorre trovare un nuovo tecnico. A tal proposito, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al momento sono al vaglio numerosi profili. Ieri vi abbiamo raccontato di Stefano Sottili in caso di permanenza della società veneta in cadetteria, ma oltre al nome del manager della Viterbese nel novero dei papabili ci sono anche Eugenio Corini, ex del Chievo, Domenico Di Carlo in uscita dal Novara e Massimo Drago, ex di Cesena e Crotone.