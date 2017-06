ESCLUSIVA TMW - Venezia, Audero o Zaccagno per la porta

© foto di Federico De Luca

Il Venezia è alla caccia di un portiere giovane per la prossima stagione e ha messo nel mirino due dei migliori talenti in circolazione. Si tratta, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, di Emil Audero, classe '97 della Juventus, e Andrea Zaccagno, classe '97 del Torino, ma nell'ultima stagione alla Pro Vercelli. Sul primo c'è la concorrenza del Bari, mentre sulle tracce del secondo c'è il Frosinone.