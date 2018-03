ESCLUSIVA TMW - Venezia, c’era l'intesa con Zironelli per il dopo Inzaghi

© foto di Valeria Debbia

Il Venezia si muove per individuare l’allenatore giusto per il dopo Pippo Inzaghi. Prima che venissero congelate le posizioni di Leandro Rinaudo e staff osservatori, era stato individuato dal management sportivo attuale Mauro Zironelli del Mestre come il profilo ideale per il Venezia 2018/2019. Una scelta che non ha avuto seguito, perché i dirigenti sportivi (Rinaudo e staff) lasceranno Venezia nella prossima stagione e il club lagunare ripartirà con rinnovate ambizioni e con un nuovo direttore sportivo. E Valentino Angeloni - che ha già lavorato proficuamente con Rogg, che sarà ancora punto di riferimento del Presidente Tacopina - resta sempre in pole per ricoprire la carica lasciata vacante da Giorgio Perinetti...