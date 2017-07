ESCLUSIVA TMW - Venezia, Carpi e Salernitana in corsa per Ikonomodis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue il viaggio tra Europa e Italia per Chris Ikonomodis, ala mancina classe 1995 di proprietà della Lazio che anche quest'anno pare destinato ad un prestito: un tris di formazioni di B è pronta a puntare su di lui per la stagione che verrà, in particolare Venezia, Carpi e ovviamente Salernitana, che con la Lazio vanta un rapporto più che privilegiato.