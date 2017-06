ESCLUSIVA TMW - Venezia, chiesto Melegoni all'Atalanta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del centrocampista centrale classe '99 Filippo Melegoni dell'Atalanta, una presenza lo scorso anno in Serie A, potrebbe essere in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giovane mediano sarebbe stato richiesto dal Venezia che potrebbe prelevarlo in prestito per farlo crescere e maturare.