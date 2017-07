ESCLUSIVA TMW - Venezia, Gilardino in stand-by. Vicino Zigoni

© foto di Federico Gaetano

Venezia al lavoro sul mercato. In stand-by la trattativa per Alberto Gilardino, situazione che verrà rivista nelle prossime settimane ma che al momento si è raffreddata. Offensiva arancioneroverde invece per Gianmarco Zigoni del Milan, sul quale c'è anche la Cremonese. Ma il Venezia sembra in vantaggio, trattativa che può decollare. Zigoni vicino, Gila - per ora - si allontana...