ESCLUSIVA TMW - Venezia, il gioiello Stulac in vetrina. E non in scadenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia lo ha pescato nell'estate del 2016 dal Koper. Leo Stulac, centrocampista box to box sloveno classe 1994, è una delle armi in più nella stagione dei lagunari con 6 gol e 4 assist, l'ultimo dei quali pesantissimo su punizione contro il Foggia. Un talento che sta attirando le attenzioni di tanti club di Serie A ma ogni discorso sul mercato è rimandato a fine stagione. Il contratto di Stulac, inoltre, al contrario di quanto filtrato nelle ultime settimane, non va in scadenza in estate ma nel giugno del 2019. Il Venezia culla adesso un grande sogno, coi play-off matematici e col secondo posto a un passo. Per il mercato ci sarà tempo, anche per le sirene per Stulac.