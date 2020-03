esclusiva Venezia, Lupo: “Coronavirus, dalla B equilibrio. A Palermo volevo Tonali per Embalo”

“Le partite rinviate per il Coronavirus? La situazione richiedeva un momento di riflessione per tutti. In Italia spesso si cerca il compromesso e si fa confusione. La Lega B ha dimostrato saggezza trovando un equilibrio garantendo la continuità del campionato nel rispetto delle ordinanze”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo.

In Serie A invece tanto caos e partite rinviate.

“Ci sono interessi economici differenti ma ciò che sta venendo fuori non fa bene a nessuno. Al di là della singola situazione avrei fatto ciò che ha fatto la Lega B: garantire la continuità del campionato nel rispetto delle ordinanze regionali e ministeriali. Sarebbe stato più opportuno lo stop dei campionati, ma quella della Serie B è stata una scelta di grande equilibrio”.

A proposito di caos. Domani giocate contro la Salernitana. E se pensiamo a Salernitana-Venezia e allo scorso anno, non si può non parlare di confusione.

“Una partita che evoca un altro grande momento di confusione del calcio. Ma è un altro anno, la classifica è diversa per la Salernitana che veleggia nelle zone dei playoff. Noi stiamo cercando di uscire dalla zona calda. Sarà una bella partita, entrambe giochiamo un bel calcio”.

Cosa bisogna migliorare per evitare tutta questa confusione?

“Tanto. Bisognerebbe pensare all’interesse collettivo. Spesso dominano gli interessi di quartiere a danno del calcio in generale e di chi lo alimenta, ossia i tifosi”

Intanto a Venezia c’è stato un cambio degli asset societari. Cosa è cambiato?

“Da un punto di vista della quotidianità non è cambiato. Il nuovo presidente ha fatto sentire la propria vicinanza spazzando via ogni possibile confusione tramettendo grande serenità. Non abbiamo alibi, viviamo serenamente”.

Che mercato è stato per voi quello di gennaio?

“Il mercato di gennaio è fatto di opportunità. Abbiamo cercato di dare ulteriori soluzioni all’allenatore per alzare il livello tecnico e di esperienza della squadra. Chi è arrivato si è subito inserito, a dimostrazione della grande armonia che vive nel nostro gruppo. Si è creata una bella simbiosi”.

La rivelazione: il vostro allenatore, Dionisi. Il telefono comincia a squillare?

“Ha dimostrato, nonostante da parte di chi non lo conosceva potessero esserci delle perplessità, grandi qualità. Per me è stata una scelta sicura, non avevo alcun dubbio. Pensa anche lui partita dopo partita. Poi a fine stagione tracceremo un bilancio e vedremo quali saranno le opportunità per tutti. Testa sul manubrio, pedaliamo e arriviamo al traguardo della serenità e poi penseremo al futuro”.

Programmi futuri e ambizioni del Venezia?

“Oggi l’obiettivo è trovare continuità e solidità. Poi a fine stagione cercheremo di valutare. Si parte da un buon organico e questo può permettere di programmare meglio a differenza dell’anno scorso quando c’erano tanti calciatori in scadenza. Ma oggi conta pensare alla partita contro la Salernitana. È un momento importante per la stagione. Per il futuro c’è tempo”.

L’uomo mercato della Serie B?

“Non è ancora venuto fuori, di solito emergono gli attaccanti ma ci sono tanti under 23 pronti per fare il salto di categoria. C’è una tendenza a far giocare i giovani. Non c’è la stella ma sicuramente un buon patrimonio tecnico. Sono fiducioso, ho visto tanti buoni giocatori”.

L’uomo mercato l’anno scorso in B era Tonali, che lei avrebbe voluto portare al Palermo due anni fa...

“Il nostro gruppo scouting lo conosceva bene. Quando è nata la trattativa per Embalo al Brescia abbiamo chiesto Tonali. Cercammo di fare una trattativa ma Cellino stoppò ogni cosa. Provai ad intavolare un’operazione, Cellino però era convinto del valore del gioco e fece di tutto per non creare i presupposti per una trattativa”.

La squadra ideale per lui il prossimo anno?

“Ha forza, tecnica, capacità di interdizione. L’ideale sarebbe una squadra di livello medio per continuare il percorso. Ovunque andrà comunque si farà apprezzare. In un centrocampo a tre è la pedina giusta per tutti”.