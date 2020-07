esclusiva Venezia, Lupo: “Testa e cuore per la salvezza, occhio alla Juve Stabia”

vedi letture

Sfida importante questa sera per il Venezia in chiave salvezza. L’avversario è la Juve Stabia.

“Ero arrivato alla Juve Stabia - ricorda il ds arancioneroverde Fabio Lupo a TuttoMercatoWeb - a ridosso del mercato di gennaio in una situazione già compromessa, ma ricordo che rientrammo in corsa in campionato. Il fardello dei punti persi nella prima parte è stato pesante, ma il ricordo di ambiente e società resta buono. Fu gestito tutto in maniera professionale”.

Direttore, per il suo Venezia oggi è una sfida importante.

“Quella di oggi è una partita importantissima, non decisiva perché ce ne sono altre due. Ci sono 270 minuti da giocare con testa e cuore. La Juve Stabia sa stare in campo, non molla mai. E ha giocatori che hanno il guizzo individuale”.

Le Vespe sembrano in crisi di risultati.

“Il lockdown li ha un po’ danneggiati. Ma è accaduto un po’ dappertutto, è una seconda parte di campionato anomala. Alla Juve Stabia è mancato il pubblico, che è una componente importante. Giocare con il pubblico a Castellammare fa la differenza”.

E il Venezia?

“L’obiettivo era quello di consolidarci in categoria attraverso un calcio propositivo. Siamo in linea. Ci aspettano duecentosettanta minuti importanti”.

Non sembravate entusiasti di tornare a giocare...

“No, non è così. Siamo contenti di essere scesi in campo. Ma bisognava prepararsi a più piani e non sperare soltanto nel calo della curva epidemiologica. Si è pensato al quando e non al come. Non c’erano piani alternativi alla ripartenza. Ma ci siamo fatti trovare pronti. Ci sembrava che si andasse in un’unica direzione quando la situazione poteva far pensare ad altre situazioni. Cosa sarebbe accaduto se i contagi non fossero diminuiti? Senza pubblico comunque non è un calcio reale”.

Che mercato sarà il prossimo?

“Non è ancora chiaro se dovranno essere aperte le porte oppure no. Ma ci sarà una rivisitazione dei costi e dei prezzi. E quindi sarà un mercato minore. La riduzione sarà fisiologica e forse positiva perché si era andati oltre per certe valutazioni”.

Intanto al Milan è arrivata la conferma di Pioli...

“Se può essere sorprendente per quella che sembrava la programmazione del Milan, è meritata per quanto fatto sul campo. È stato riconosciuto il merito ad un allenatore preparato e serio. Ha dimostrato di meritare la conferma”.

Un’idea dei rossoneri per la prossima stagione è Sandro Tonali.

“Il Milan ha giocatori importanti come ad esempio Bennacer che è di valore assoluto. Non sarà il Tonali di turno ad alzare l’asticella ma un mercato ad ampio respiro. Penso di essere stato uno dei primi ad aver provato a prendere Tonali nella trattativa con Embalo quando ero al Palermo. Tonali sa giocare a calcio, andrebbe bene ovunque”.

Lecce o Genoa; chi si salverà?

“La vittoria nel derby e nello scontro diretto sono state importanti. Mancano però tre partite, non è ancora finita. Il calendario del Genoa è duro, difficile. Ancora non è chiusa. Anche se sicuramente il Grifone ha fatto un balzo in avanti, la partita non è chiusa”.