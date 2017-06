ESCLUSIVA TMW - Venezia, oggi l'incontro per Melegoni

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia è veramente a un passo dall'accordo con l'Atalanta per il prestito del giovane Filippo Melegoni, centrocampista di proprietà del club bergamasco che ha già esordito in Serie A con la formazione nerazzurra. In serata è previsto l'incontro tra le parti.