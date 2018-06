ESCLUSIVA TMW - Venezia, può tornare Sottili in panchina

© foto di Federico Gaetano

Il Venezia in attesa di capire come andranno a finire i play off, dopo aver superato il primo scoglio Perugia nella serata di ieri, è al lavoro per cercare un tecnico che possa prendere il posto di Filippo Inzaghi, promesso sposo del Bologna, sopratutto qualora il club lagunare restasse in Serie B. In questo caso, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, uno dei nomi al vaglio della dirigenza sarebbe quello di Stefano Sottili, ora alla Viterbese, tecnico che conosce bene la piazza avendoci allenato nel 2013 da subentrato vincendo i play off e conquistando la promozione nell'allora Prima Divisione.