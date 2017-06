ESCLUSIVA TMW - Venezia, riscattato Moreo dall'Entella

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Conferme in casa Venezia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club lagunare ha infatti riscattato dalla Virtus Entella il centravanti classe '93 Stefano Moreo. Conferma per la Serie B, non scontata, perché il prezzo da pagare per il riscatto era importante.