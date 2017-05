ESCLUSIVA TMW - Venezia, Tacopina incontra il Real Madrid: le foto del meeting

Venezia che pensa in grande, punta in alto e vuole essere protagonista. Joe Tacopina punta a costruire qualcosa di importante in Laguna. E oggi il presidente degli aracioneroverdi ha incontrato il Real Madrid, un summit per apprendere dai migliori al mondo. Un meeting che ha avuto come argomenti principali le strategie di marketing, idee per sviluppare business e la crescita del settore giovanile (all'incontro era presente anche Collauto, il responsabile del settore giovanile del Venezia). In esclusiva TuttoMercatoWeb vi propone le foto del meeting. E domani Tacopina incontrerà faccia a faccia Jose Angel Sanchez e Carlos Ocana, due pilastri delle strategie di marketing e comunicazione del Real. Il Venezia vuole crescere e pensa in grande. E va a lezione dai grandi...