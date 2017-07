ESCLUSIVA TMW - Virtus Entella, doppio colpo in arrivo: Sadek e Petrovic

© foto di Luca Sanguinetti

Doppio colpo in prospettiva per la Virtus Entella. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club ligure, grazie al lavoro del capo scout Daniele Rosso, sarebbe vicino a chiudere per Youssef Sadek, centrocampista in arrivo dal Mezzolara, e Tomi Petrovic attaccante croato del Kapfenberg. Entrambi i calciatori classe 1999 per la prossima stagione si alterneranno fra Primavera e prima squadra.