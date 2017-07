ESCLUSIVA TMW - Virtus Entella, Gerli tra Lucchese e Vicenza

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Dopo l'esperienza in prestito dello scorso anno a Bassano per Fabio Gerli, centrocampista di proprietà della Virtus Entella, si prospetta una nuova avventura lontano da Chiavari. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, per continuare il processo di crescita il club ligure avrebbe deciso di concedergli una nuova stagione in prestito con Lucchese e Vicenza molto interessate al suo profilo.