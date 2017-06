ESCLUSIVA TMW - Virtus Entella, in dirittura l'operazione per Eros De Santis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione in dirittura d'arrivo per la Virtus Entella. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club ligure in queste ore sta definendo la trattativa per l'approdo ai Diavoli Neri di Eros De Santis, terzino destro classe 1997 capitano della Roma Primavera.