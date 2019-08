ESCLUSIVA TMW - Zichella su Millico: "Finalizzatore puro: ricorda Miccoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i nomi che stanno infiammando il mercato in Serie B, c'è sicuramente il giovanissimo Vincenzo Millico, classe 2000 promessa del Torino, con il quale ha già esordito in prima squadra. Un attaccante che a breve sceglierà la sua destinazione, e che, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, viene presentato da Giovanni Zichella, a lungo tecnico delle giovanili del Toro e lo scorso anno, chiusa la parentesi con il Teramo, commentatore, per Sportitalia, delle gare del campionato Primavera di Torino e Juventus.

Tra i talenti del Torino c'è sicuramente Vincenzo Millico, classe 2000. Che calciatore è?

"Il ragazzo non è un attaccante moderno, di quelli grandi e grossi come si vedono ora, ma ha un baricentro basso, che gli consente anche di avere un'esecuzione velocissima e una certa rapidità. Giova molto sull'esterno per poi rientrare, sa inventare giocate e sa compensare anche i suoi momenti di stanca infiammandosi e facendo la differenza: calcia molto bene, è un finalizzatore puro con un grande senso del gol. Mi ricorda molto Miccoli".

Sembra ormai prossimo alla Serie B: quanto pesa saltare la C per un ragazzo così giovane?

"Se in B trova un allenatore e una società che gli danno fiducia può rendere subito, credo che qualche dimostrazione la abbia data in prima squadra nella partita con il Debrecen al secondo turno delle qualificazioni di Europa League. In Primavera ha già fatto la differenza, ora sono curioso di vederlo in un altro tipo di campionato, per vedere anche come regge il contatto fisico".

Chievo, Entella, Pisa e Pescara: quale pizza potrebbe fargli esprimere meglio il suo potenziale?

"Non conosco caratterialmente il calciatore, quindi viene difficile dare un giudizio. La sensazione è che abbia bisogno di una piazza importante, con tanto calore, dove ti senti calciatore perché la gente mette pressione, nel bene o nel male".