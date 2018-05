Evangelisti saluta la Ternana: "Grande della grande possibilità"

A poche ore dall'ufficialità del suo addio alla Ternana Luca Evangelisti, ormai ex ds delle Fere, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale del club umbro: “Preso atto della decisione della Ternana Unicusano, ci tengo a ringraziare la proprietà nella persona del Patron Stefano Bandecchi e del Presidente Stefano Ranucci, che mi hanno dato la possibilità, per due anni, di lavorare con persone importanti. Voglio ringraziare la squadra, composta da giocatori che hanno sempre dato il meglio per la maglia e che continueranno a farlo fino alla fine del campionato. Ringrazio lo staff medico, i magazzinieri e tutti coloro che hanno lavorato come dipendenti sia a Fondi che a Terni. Ringrazio i tifosi della Ternana per essere stati vicini alla squadra con la loro grande passione. Sono sicuro che questa società, per le grandi potenzialità che ha, raggiungerà traguardi importanti”.