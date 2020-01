© foto di Federico Gaetano

Entella neo promossa in Serie B e oggi al quarto posto con il girone d'andata già in archivio. Sulla prima parte di stagione dei Diavoli Neri ha preso la parola Roberto Boscaglia, tecnico dei liguri, che contro il Cittadella ha raggiunto il traguardo delle 200 partite nella serie cadetta, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Riguardo alla stagione passata, era stata una grande cavalcata con tantissimi alti e pochissimi bassi, nonostante vincere in C sia difficilissimo. Dopo la mancata ammissione in B abbiamo trasformato quella rabbia in energia positiva. In questa stagione, invece, dopo un ottimo inizio c’è stata una flessione nella parte centrale del girone, prima dell’impennata a fine andata. Sarebbe quasi stupido parlare di risultato frutto della programmazione: anche le altre squadre programmano, eppure… La verità è che abbiamo mantenuto l’intelaiatura importante della stagione scorsa, e su questa abbiamo inserito qualche elemento. Nessun segreto: solo lavoro, spirito di abnegazione e compattezza di squadra".