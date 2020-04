Falcinelli: "Mi manca il campo. Il Perugia è forte, potremo toglierci soddisfazioni"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva il racconto della sua quarantena da parte di Diego Falcinelli, attaccante di proprietà del Bologna oggi in prestito a Perugia. “Fremo - confessa - dalla voglia di tornare in campo. Il calcio mi manca, come a tutti. Ci sono ancora dieci giornate da disputare e la nostra squadra è forte. Ha avuto alti e bassi, ma la vittoria con la Salernitana si è rivelata uno spartiacque. Possiamo ancora centrare grandi obiettivi. Abbiamo ancora tempo per fare bene. E con lo spirito giusto ci riusciremo. Certo dovremo ripartire in piena sicurezza. Il torneo dev’essere finito, tuttavia la salute va messa al primo posto. La mia stagione? Mi aspettavo di più, sinceramente. Però non è stato semplice. Non giocavo da un anno. Poi la scelta del modulo a una sola punta, mi ha messo in disparte”.