Falco: "Voglio la Serie A con il Lecce. Sono venuto qui per questo"

© foto di Federico Gaetano

Il fantasista del Lecce Filippo Falco ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Foggia: “Il derby non è una partita come le altre, dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione senza farci distrarre dall’atmosfera che si respirerà allo stadio. È un’occasione per noi, per la città e sarebbe importantissimo fare risultato. Il Foggia ha un organico importante, con giocatori di qualità, non erano partiti per la lotta salvezza. A Palermo abbiamo sbagliato l’approccio nei primi minuti, ma credo che la squadra abbia fatto una buonissima partita, ma ora dobbiamo pensare al Foggia e a fare tre punti. Non siamo usciti demoralizzati dalla sconfitta, il mister ci ha fatto i complimenti perché abbiamo fatto una grande partita. - continua Falco come riporta Pianetalecce.it - Fare risultato sabato può darci ancora di più consapevolezza, ora i punti sono ancora più importanti, perché i prossimi mesi saranno decisivi. La Serie A con il Lecce? È il mio obiettivo primario, sono venuto con l’obiettivo di riconquistare la Serie A come ho fatto con il Benevento due anni fa”.