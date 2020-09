Falcone si presenta: "Cosenza reduce da un'impresa, ma quest'anno spero in partenza migliore"

Dopo una lunga esperienza in C, e l'esordio in Serie A, per Wladimiro Falcone si aprono le porte della Serie C: il portiere è infatti un nuovo volto del Cosenza. Queste le sue prime parole in rossoblù: "Avevo grande voglia di scendere in campo dopo un mese di vacanza, stavo attendendo l'esito del tampone che è stato negativo e ho potuto aggregarmi alla squadra, conoscere il nuovo ambiente. Arrivo con alle spalle un esordio in Serie A, ero rimasto alla Sampdoria come terzo allenandomi sempre al 100% proprio perché speravo nell'esordio, il sogno da bambino, e ringrazio Ranieri per l'opportunità che mi ha dato: certo, quattro gol subiti col Milan, poteva andare meglio, ma sono felice"

Andando poi sul suo personale: "Mi è servita la gavetta in C, ne ho fatta tanta, ora vengo qua con la testa giusta, sono maturato, mi sento un professionista e spero di dare una mano alla causa Cosenza. E' la prima esperienza al sud, anche se essendo romano un po' di sud lo ho dentro, e l'arrivo è stato subito spettacolare, i tifosi mi hanno accolto bene: ora spero di vederli presto allo stadio, saranno il nostro dodicesimo uomo in campo".

Conclude: "Ho seguito un po' lo scorso anno, il Cosenza ha fatto una grandissima impresa, ma spero che questo anno ci sia una buona partenza per fare un campionato più tranquillo, poi quello che verrà, verrà".