Fernandes: "Goretti e i tifosi mi hanno convinto a venire a Perugia"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Nuovo acquisto del Perugia: determinato e con le idee chiare. Questo è Paolo Fernandes, che si è presentato attraverso i canali ufficiali del club umbro:

“Sono un giocatore rapido, mi piace l’uno contro uno, cercare lo scambio con i compagni e credo di avere un buon tiro da fuori. Nel calcio è importante anche quello che si fa fuori dal campo, come una buona alimentazione e presentarsi bene. Queste cose ti possono dare qualcosa in più. Posso migliorare soprattutto dal punto di vista tattico perché il calcio italiano è, per l’appunto, molto tattico. Per cui posso fare dei progressi nel cercare la miglior posizione in campo. E anche nelle cose che faccio bene posso migliorare ulteriormente lavorando duro e seguendo le indicazioni del mister”.

Sul perché ha scelto Perugia: "Mi hanno convinto i tifosi. Mi è stato detto che il tifo qui a Perugia è molto bello, uno dei migliori d’Italia. Anche parlare con l’allenatore e il direttore Goretti è stato determinante. Ma i tifosi sono molto importanti perché ti trasmettono energia, soprattutto quando sei in difficoltà. É bello segnare un gol e festeggiare con loro, vedere che la città è felice. Sono emozionato perché non vedo l’ora di conoscerli! Sarà una gran partita perché la Roma è una grande squadra e noi stiamo lavorando bene e duramente per fare una buona stagione”.