FIFA, il premio di miglior tifoseria va ai peruviani

Sono i tifosi del Perù, che hanno seguito in massa la nazionale rojoblanca in Russia durante i Mondiali di questa estate, a essere stati premiati come migliore tifoseria dalla FIFA. I sudamericani hanno battuto Sebastián Carrera, l'unico tifoso del CD Puerto Montt che ha seguito la squadra sul campo del Coquimbo Unido (Primera División B cilena), realizzando un viaggio di ben 3.000 km andata e ritorno, e i tifosi di Giappone e Senegal, considerati insieme per l'impeccabile ed esemplare pulizia della propria parte dello stadio dopo le rispettive sfide dell'ultimo Mondiale.