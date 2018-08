FIGC, ecco il comunicato ufficiale sulla Serie B a 19 squadre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIGC ha pubblicato sul proprio sito il comunicato in cui delibra il blocco dei ripescaggi in Serie B e di conseguenza il via del campionato cadetto con il format delle 19 squadre. Una decisione, quella presa dal presidente federale Roberto Fabbricini, che rischia di scatenare la dura reazione delle squadre interessate al ripescaggio in Serie B che hanno già promesso battaglia in tutte le sedi opportune.