Filippini: "Livorno è una seconda casa, ad allenare andrei con piacere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto Antonio Filippini, tra i candidati per la panchina del Livorno. E proprio di questo ha parlato l'ex centrocampista: "Vengo da un percorso fatto di tre anni di settore giovanile e altri tre tra Serie C e Serie D, conosco bene la squadra e seguo i labronici da sempre. Ovviamente sarei un esordiente in cadetteria, ma da qualche parte bisogna pur cominciare e un po’ di esperienza l’ho acquisita. Come dico sempre, Livorno è stata la mia seconda casa. Sono stato qui quattro anni e sia società che tifosi mi hanno dato parecchio, ci somigliamo molto sotto l’aspetto caratteriale. Tornare nella città toscana mi farebbe immenso piacere, per raggiungere la salvezza servirà certamente il supporto di tutto l’ambiente".