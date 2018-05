Filippo Inzaghi e il paradosso delle espulsioni da allenatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ricorso per la squalifica a Filippo Inzaghi è stata respinta dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale.E' così che Super Pippo sfiora un record incredibile, inatteso, se considerato che da giocatore è stato espulso in tutto una sola volta in carriera e per doppio giallo. L'allenatore del Venezia è stato squalificato ben sei volte in questa stagione, fattore che stona e che è chiaramente mal digerito anche dall'ambiente. Un segnale per il futuro: Inzaghi non sarà più l'allenatore del Venezia ed è pronto per tornare in Serie A, alla guida del Bologna. Magari, si augura il club di Tacopina, proprio per sfidare il suo passato. Magari, se riuscirà a vivere un'annata meno squalificata.