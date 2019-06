© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i primi 45' della partita di ritorno, l'Hellas Verona per il momento ha dimezzato lo svantaggio della partita d'andata nella finale dei playoff di Serie B contro il Cittadella, che decreterà la terza ed ultima squadra ad essere promossa in Serie A. A fissare il punteggio sul momentaneo 1-0 è stato il centrocampista scaligero Zaccagni con un gol in insrimento.