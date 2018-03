Finanza nel passato, Serie A nel futuro: Venturato sulla scia di Sarri?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - "Nelle categorie inferiori ci sono tanti allenatori che hanno qualcosa da dare al calcio". Parola di Maurizio Sarri, a cui Roberto Venturato è stato spesso accostato. Per il passato comune, tra banca e finanza: promotore finanziario per lavoro, allenatore per passione. Oggi Venturato allena da professionista, per mestiere, e lo fa anche bene: il suo Cittadella, così travolgente fuori casa, è una delle storie più belle di questa Serie B.

LA SITUAZIONE ATTUALE - La terza stagione può essere quella del botto. Promozione in B alla prima, playoff alla seconda, adesso i veneti sono quarti in classifica. Sulla carta, nulla sarebbe precluso, addirittura il secondo posto dista solo quattro punti. Salvo crolli davvero clamorosi, il Cittadella giocherà i playoff e da lì dipenderà tutto. Tutto può succedere, ma la squadra non nasce per inseguire la Serie A. Una chiamata dalla massima serie, invece, Venturato la meriterebbe comunque.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 80%