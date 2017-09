Fiordilino: "Esordire con il Palermo è un sogno che si realizza"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il centrocampista del Palermo Luca Fiordilino ha risposto ai microfoni del sito del club a cinque domande dei tifosi: “Trovarci qui facendo tutta la trafila dai pulcini alla prima squadra è qualcosa di bello e speriamo possa durare sempre più a lungo. Io tifo solo Palermo, non ho altre squadre e credo che giocare per la squadra della propria città e per la squadra per cui faccio il tifo sia qualcosa in più. Per me giocare con questa maglia è fondamentale. - continua Fiordilino – Esordio? Ero molto concentrato, ma quando sono andato a letto mi sono passate davanti tutte le immagini di qualcosa che ho sognato fin da bambino. Realizzare quel sogno è stato incredibile. Tifosi? Dopo una retrocessione è brutto, è difficile avere tante persone allo stadio. Tocca a noi, al mister e alla dirigenza riportarli al Barbera per rivedere quello stadio pieno come una volta”.