Fiorentina, Il QS-La Nazione: "SPAL trappola per l'Europa"

"SPAL trappola per l'Europa", si legge questa mattina sulle colonne del QS-La Nazione. La gara più facile ha mille insidie. Chiesa torna dopo la squalifica, all'andata fu decisivo. In 30mila al Franchi. Ieri il patron Andrea Della Valle era al centro sportivo "Davide Astori" per seguire la rifinitura.