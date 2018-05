Fiorentina, si riscalda l'asse di mercato col Sassuolo: Berardi è l'obiettivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe tornare di moda il nome di Domenico Berardi per la Fiorentina. Come scrive La Nazione, infatti, il club viola nell'ambito della trattativa che ha portato allo scambio Falcinelli-Babacar avrebbe deciso di riaprire l’interesse di mercato l'attaccante neroverde. La Fiorentina - si legge - potrebbe pensarci per questioni economiche (i rapporti con gli emiliani sono ottimi dopo l’affare di gennaio) e tattiche. Berardi, infatti, è perfetto per il 4-3-3 che Pioli avrebbe intenzione di varare in via definitiva per la viola del futuro. Berardi sarebbe la pedina giusta da affiancare a Simeone e Chiesa per realizzare una linea d’attacco a tre.