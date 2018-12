Fiorentina, sull'obiettivo Muriel piomba anche il Galatasaray

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Galatasaray nella corsa a Luis Muriel. I turchi, perso in estate Gomis, sono ancora alla ricerca di un nome importante per potenziare l'attacco e Fatih Terim avrebbe espresso gradimento per l'ex attaccante di Udinese e Sampdoria, che in questa stagione non ha praticamente trovato spazio ed è in uscita dal Siviglia. Sul colombiano, 27 anni, ci sono anche la Fiorentina e il Milan.