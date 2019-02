Fiorillo sempre più simbolo del Pescara: Bordoni e Di Censo nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Fiorillo è sempre più un simbolo del Pescara. Dopo un’estate che lo ha visto rifiutare l’offerta del Qarabag, che metteva sul piatto tanti soldi e la possibilità di confrontarsi col palcoscenico europeo, per continuare l’avventura in terra abruzzese e coronare il sogni di riconquistare la Serie A, questa volta per restarci, il portiere classe ‘90 nell’ultimo turno di campionato ha conquistato il gradino più basso del podio dei numeri uno più presenti in biancoazzurro. 137 presenze, tante quante Domenico Lamia Caputo (al Pescara dal 1966 al 1971), sono quelle conquistate in meno di cinque stagioni dall’ex Sampdoria che ora ha nel mirino il secondo posto occupato da Paolo Bordoni (dal 1997 al 2001) che ha appena due gettoni di presenza in più di Fiorillo e che quindi già nel mese di febbraio potrà essere sopravanzato dall’attuale numero uno.

Un po' più difficile invece superare il recordman biancoazzurro Gino Di Censo che in undici anni, dal 1955 al 1966, di presenze ne ha collezionate ben 202. Impossibile raggiungere quella cifra in questa stagione (ci sono solo 15 gare da giocare più eventuali play off), ma non nel futuro prossimo vista la volontà granitica di Fiorillo di non lasciare Pescara prima di averci giocato in Serie A “per almeno due stagioni”.