FOCUS TMW - Che fine ha fatto il Cesena? Tutte le destinazioni dei calciatori

Che fine hanno fatto i calciatori del Cesena? È questa la domanda che si pongono molti degli appassionati di Serie B e degli addetti ai lavori dopo la scomparsa del club romagnolo dal calcio professionistico. Ecco la situazione attuale dei tesserati che nella stagione 2017/2018 hanno vestito la casacca dei bianconeri.

PORTIERI

Federico Agliardi (svincolato)

Riccardo Melgrati (Arezzo)

Andrea Fulignati (Empoli)

DIFENSORI

Romano Perticone (Salernitana)

Fabio Eguelfi (Hellas Verona in prestito dall'Atalanta)

Niccolò Fazzi (Livorno in prestito dall'Atalanta)

Emanuele Suagher (Carpi in prestito dall'Atalanta)

Andrea Esposito (Catania)

Isaak Donkor (Universitatea Craiova)

Gennaro Scognamiglio (Pescara)

CENTROCAMPISTI

Emmanuel Cascione (Santarcangelo)

Karim Laribi (Hellas Verona)

Andrea Schiavone (Venezia)

Matteo Gasperoni (Savignanese)

Tomasz Kupisz (Ascoli)

Alessio Vita (Feralpisalò)

Giovanni Di Noia (Carpi in prestito dal Chievo)

Alessio Militari (Bologna)

Simone Emmanuello (Juventus U23)

ATTACCANTI

Cosimo Chiricò (Lecce)

Daniele Cacia (Novara)

Gabriele Moncini (SPAL)

Nicola Dalmonte (Genoa)

Lamin Jallow (Salernitana)