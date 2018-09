FOCUS TMW - Che fine ha fatto l'Avellino? Tutte le destinazioni dei calciatori

L'Editoriale sulla C - Attenti al CONI: il 7 può cambiare di nuovo tutto

Lucchese, Ghinassi non farà parte della truppa rossonera

Triestina, il ritorno di Granoche: "Qui per chiudere la carriera al meglio"

Catania, vicino l'accordo con Lorenzo Del Prete per la difesa

Reggina, Taibi: "Contatti con Bianchi, ma non se l'è sentita"

Reggina, ancora in bilico il futuro di Licastro

Serie C, il pagellone del mercato nel girone A: il Novara regna

Serie C, è sempre calciomercato: la Top 11 degli svincolati

Serie C, il pagellone del mercato nel girone B: super Ternana

Serie C, il pagellone del mercato nel girone C: Casertana da 9

Gravina in vista del Collegio di Garanzia: "Sono fiducioso"

Rieti, biennale per il centrocampista Lukinga

Robur Siena, nuovi contatti per il centrale Ceccarelli

Robur Siena, Cesarini si presenta: "Ora lavorerò per tornare in forma"

Berlusconi e Galliani in trattative per l'acquisto del Monza

Bisceglie, in arrivo il centrocampista Quinto

Ripescaggi in B, il comunicato congiunto di cinque tifoserie

Altre notizie Serie C

CENTROCAMPISTI Federico Moretti (svincolato) Davide Gavazzi (Pordenone) Francesco Di Tacchio (Salernitana) Salvatore Molina (Crotone) Richard Lasik (svincolato) Leonardo Morosini (Brescia) Carlo De Risio (Catanzaro) Duilio Evangelista (svincolato) Lorenzo Laverone (Ascoli) Simone Rizzato (Vis Pesaro) Bryan Cabezas (Fluminense in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta) Reno Wilmots (Carpi)

DIFENSORI Simone Pecorini (svincolato) Riccardo Marchizza (Crotone con diritto di riscatto e contro riscatto dal Sassuolo) Anton Kresic (Cremonese in prestito dall'Atalanta) Marco Migliorini (Salernitana) Angelo D'Angelo (Casertana) Nicola Falasco (Perugia) Pierre-Yves Ngawa (Perugia) Santiago Morero (Avellino SSD)

PORTIERI Ionut Radu (Genoa in prestito con obbligo di riscatto dall'Inter) Rino Iuliano (svincolato) Luca Lezzerini (Venezia)

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy