FOCUS TMW - Andata e ritorno. Il racconto della Serie B. Empoli rivelazione

focus Andata e ritorno. Il racconto della Serie B. Empoli rivelazione

vedi letture

Spesso l'inizio del girone di ritorno coincide con il via ad una sorta di secondo campionato. A prescindere dalla categoria. In Serie B il turno infrasettimanale di questa sera sarà l'ottavo della seconda tornata di gare e guardando la classifica di queste prime sette giornate ci si accorge di come vi siano alcune novità fra le certezze. Quest'ultime sono rappresentate dalle primissime posizioni in mano a Benevento e Frosinone. Se però nella graduatoria complessiva i sanniti sono primi per distacco, in quella riservata al ritorno sono i ciociari ad avere la meglio con 19 punti rispetto ai 17 della compagine allenata da Filippo Inzaghi. Terzo gradino di questo podio a favore dello Spezia di Vincenzo Italiano con 14 punti.

Le novità - In positivo e in negativo, però, non mancano le novità. Per le prime le attenzioni si concentrano sull'Empoli. Con l'avvento di Pasquale Marino in panchina la formazione toscana ha risalito la china in maniera netta e se alla fine del girone d'andata si trovava con appena un punto di vantaggio sulla zona playout, oggi sono al quarto posto della classifica del girone di ritorno con 13 punti alla pari della Salernitana di Gian Piero Ventura.

In negativo, invece, trovano spazio Ascoli, Perugia e Pordenone. Entrambe le società hanno cambiato allenatore salutando Zanetti e Oddo per far spazio a Roberto Stellone e Serse Cosmi, ma la situazione con 4 punti nelle ultime giornate per i marchigiani (anche se con una gara in meno ancora da recuperare) e sei per il Grifo oggi drammaticamente franato ad un passo dalla zona calda della graduatoria.

Ancor più clamoroso quanto fatto dal Pordenone nel girone di ritorno. Dopo aver raccolto 34 punti nelle prime 19 giornate, nelle successive sette il bilancio parla appena di 5 punti per la formazione di Attilio Tesser che pare aver visto evaporare l'entusiasmo tipico delle neopromosse incappando nella difficoltà di confermarsi ad alti livelli in un torneo estenuante come quello cadetto.

Classifica girone di ritorno Serie B

Frosinone 19

Benevento 17

Spezia 14

Salernitana 13

Empoli 13

Crotone 12

Cittadella 11

Chievo Verona 11

Venezia 10

Pescara 9

Pisa 9

Juve Stabia 9

Virtus Entella 6

Perugia 6

Cremonese 6*

Trapani 6

Pordenone 5

Livorno 5

Ascoli 4*

Cosenza 4

* una partita in meno