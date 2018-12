FOCUS TMW - Esonera che ti passa. Il rendimento di chi ha cambiato guida in B

© foto di Andrea Rosito

Nelle prime quindici giornate di Serie B sono otto le formazioni che hanno deciso di cambiare allenatore. Una "moda" quella dell'esonero a stagione in corso che spesso viene definita tutta italiana, con l'allenatore utilizzato come capro espiatorio per le crisi delle rispettive squadre. Affidare ad un nuovo tecnico una rosa costruita per un altro manager porta davvero benefici? Stando alle statistiche della stagione in corso sembrerebbe di sì. Seppur con un numero diverso di gare messe a referto fra una gestione e l'altra sulle otto formazioni che hanno cambiato allenatore ben sei hanno visto migliorare il rendimento in termini di punti (Brescia, Carpi, Cremonese, Livorno, Palermo e Venezia), una è rimasta pressoché sullo stesso andamento (Padova) e una è addirittura peggiorata (Crotone). Di seguito il dettaglio squadra per squadra, allenatore per allenatore:

BRESCIA

David Suazo: 3 partite media di 0,67 PpP

Eugenio Corini: 11 partite media di 2 PpP

CARPI

Marcello Chezzi: 3 partite media di 0 PpP

Fabrizio Castori: 11 partite media di 0,91 PpP

CREMONESE

Andrea Mandorlini: 10 partite media di 1,20 PpP

Massimo Rastelli: 4 partite media di 1,75 PpP

CROTONE

Giovanni Stroppa: 9 partite media di 1,22 PpP

Ivan Moschella: 1 partita media di 0 PpP

Massimo Oddo: 4 partite media di 0,25 PpP

LIVORNO

Cristiano Lucarelli: 10 partite media di 0,50 PpP

Roberto Breda: 4 partite media di 1 PpP

PADOVA

Pierpaolo Bisoli: 11 partite media di 0,73 PpP

Claudio Foscarini: 4 partite media di 0,75 PpP

PALERMO

Bruno Tedino: 5 partite media di 1,60 PpP

Roberto Stellone: 9 partite media di 2,33 PpP

VENEZIA

Stefano Vecchi: 6 partite media di 0,67 PpP

Walter Zenga: 8 partite media di 1,88 PpP