FOCUS TMW - In casa o in trasferta? Rendimento a confronto per le 19 di B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che volto avrebbe la classifica di Serie B se contassero solo i risultati delle gare interne? E quale invece prendendo in esame solo le sfide lontano dalle mura amiche delle diciannove formazioni della serie cadetta. Due peculiarità, quella del rendimento interno ed esterno, nelle quali s'incorre spesso analizzando la stagione dei vari club presi in esame.

Ecco allora che il podio delle squadre con il miglior rendimento interno della Serie B troviamo Brescia e Pescara con 30 punti raccolti in 13 giornate a parimerito sul primo gradino, seguite dal Lecce con 28 punti (13 gare) e dal tandem Palermo-Hellas con 27 (14 gare). Fanalino di coda, così come nella classifica reale, il Carpi con appena 11 punti conquistati al Cabassi nei tredici match affrontati finora.

Dal rendimento interno a quello esterno e le prospettive cambiano abbondantemente. Al primo posto c'è, infatti, il Palermo con 22 punti in 13 match lontano dal Barbera, seguito dal Brescia di Corini e dal Lecce di Liverani (20 punti in 14 match). Sull'ultimo gradino del podio l'Hellas Verona con 19 punti in 14 gare. Fanalino di coda, in questo caso, la Cremonese ancora a secco di vittorie e con appena sei punti messi a referto lontano dallo 'Zini'.

Di seguito le classifiche di rendimento complete:

Classifica Serie B per rendimento interno

Brescia 30 punti (13 gare)

Pescara 30 (14 gare)

Lecce 28 (13 gare)

Palermo 27 (14 gare)

Hellas Verona 27 (14 gare)

Benevento 26 (14 gare)

Cremonese 25 (14 gare)

Spezia 25 (14 gare)

Cittadella 24 (13 gare)

Salernitana 23 (14 gare)

Perugia 22 (13 gare)

Foggia 22 (14 gare)

Livorno 22 (14 gare)

Cosenza 21 (14 gare)

Venezia 21 (14 gare)

Ascoli 21 (14 gare)

Crotone 16 (14 gare)

Padova 14 (14 gare)

Carpi 11 (13 gare)

Classifica Serie B per rendimento esterno

Palermo 22 punti (13 gare)

Brescia 20 (14 gare)

Lecce 20 (15 gare)

Hellas Verona 19 (14 gare)

Perugia 19 (14 gare)

Benevento 19 (13 gare)

Cittadella 16 (14 gare)

Spezia 15 (14 gare)

Pescara 15 (14 gare)

Cosenza 13 (14 gare)

Salernitana 11 (14 gare)

Foggia 11 (14 gare)

Crotone 11 (14 gare)

Ascoli 11 (13 gare)

Carpi 11 (14 gare)

Padova 9 (14 gare)

Livorno 8 (13 gare)

Venezia 7 (13 gare)

Cremonese 6 (13 gare)