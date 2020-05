focus La Serie B verso la ripartenza: il punto sulle 20 squadre cadette

Il Governo dà il via libera agli allenamenti individuali. TuttoMercatoWeb.com analizza il momento dei club di Serie B

Con l'inzio della Fase 2 per l'Italia inizia a muoversi anche il mondo del calcio con i club di Serie B che possono aprire i cancelli dei propri centri sportivi per gli allenamenti dei propri tesserati seppur solo a livello individuale. Questo il quadro delle 20 squadre cadette in attesa di avere certezze sulla ripartenza del campionato:

Ascoli: nessuna data stabilita. Si attende la riapertura del Centro Sportivo. Qui l'approfondimento

Benevento: gli allenamenti individuali inizieranno entro mercoledì. Qui l'approfondimento

ChievoVerona: Centro Sportivo pronto a ospitare i tesserati. Qui l'approfondimento

Cittadella: tutto in stand by. Non ci sono date per la ripresa. Qui l'approfondimento

Cosenza: organizzazione nel vivo, ma nessuna data. Ci si allenerà allo stadio. Qui l'approfondimento

Cremonese: avanti con gli allenamenti a distanza. Qui l'approfondimento

Crotone: da oggi via agli allenamenti individuali. Qui l'approfondimento

Empoli: club pronto alla ripartenza, ma nessuna data certa. Qui l'approfondimento

Frosinone: si riparte il 18 maggio. Qui l'approfondimento

Juve Stabia: si attende la risposta del Comune. Qui l'approfondimento

Livorno: nessuna data per la riprartenza. Qui l'approfondimento

Perugia: la ripresa non sarà immediata. Qui l'approfondimento

Pescara: mattinata in campo per i giocatori. Qui l'approfondimento

Pisa: ancora nessuna decisione sulla data della ripresa.Qui l'approfondimento

Pordenone: Domani la ripresa a livello individuale. Qui il comunicato ufficiale

Salernitana: lavori per la ripresa quasi ultimati. Qui l'approfondimento

Spezia: Da domani allenamenti individuali e facoltativi a Follo. Qui il comunicato ufficiale

Trapani: nessuna novità, ma rientrano gli stranieri. Qui l'approfondimento

Venezia: le attività restano sospese. Qui il comunicato ufficiale

Virtus Entella: tutto sanificato, si attende solo il via libera. Qui l'approfondimento