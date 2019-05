FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Armenteros e Zigoni guidano l'attacco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la 38^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova spazio Pierfrancesco Gori che a 39 anni, e all’esordio stagionale, para un calcio di rigore al capocannoniere del campionato Donnarumma. Difesa a tre con Cistana del Brescia e Domizzi del Venezia che affiancano Bettella, alla prima rete fra i professionisti, del Pescara. Centrocampo con Kouan del Perugia, Bisoli del Brescia, Petriccione del Lecce e Molina del Crotone. In avanti non può mancare l’uomo della Provvidenza del Venezia Zigoni (3 reti in meno di un tempo) e Armenteros del Benevento che segna uno dei gol più belli di questa serie B. A completare il reparto Di Carmine che con due reti porta l’Hellas nei play off. Questa la formazione schierata con un classico 3-4-3:

Gori (Benevento) - Scende in campo dopo quasi due stagioni di inattività, ma subito risponde presente. Tolto il gol di Bisoli, dove poteva fare qualcosa di più, compie diversi interventi interessanti. Nel finale si toglie anche la soddisfazione di parare un rigore a Donnarumma.

Cistana (Brescia) - Partita perfetta in fase difensiva, in ogni azione difensiva del Brescia c'è il suo intervento. Sempre attento, concede pochissimo agli avversari.

Domizzi (Venezia) - Sfodera il carattere del leader anche quest'oggi ed è sicuramente tra i migliori.

Bettella (Pescara) - Il giovane centrale mette in mostra tutto il suo bagaglio tecnico, commettendo ben poche sbavature e rendendosi utile anche in fase di costruzione. Realizza il primo gol tra i professionisti con una splendida volèe che apre le marcature.

Kouan (Perugia) - Conferisce il giusto mix di quantità e qualità alla mediana biancorossa firmando rapacemente la rete del 2-1.

Bisoli (Brescia) - Un gran bel gol, come molti visti fino a questo momento. A fari spenti fa sempre male, ha interpretato il suo ruolo al meglio. Al momento, in serie B, è uno dei migliori.

Petriccione (Lecce) - Oltre alla palese qualità, c'è anche tanto altro. Autore del gol dell'1-0 e di una stagione super, l'ex Bari ripulisce tanti palloni e risulta un fattore chiave per questo Lecce.

Molina (Crotone) - Preferito a Milic, esterno con maggior propensione offensiva. Mossa vincente del tecnico del Crotone, asfalta la corsia mancina, semina il panico dalle parti di Laverone e serve l'assist per la rete di Simy.

Armenteros (Benevento) - Due palloni toccati, due gol fatti. Sicuramente il numero 33 è pronto per i playoff, soprattutto in zona gol si sta facendo sentire. Da applausi la seconda rete, un tacco spalle alla porta che strappa gli applausi a tutto il Rigamonti.

Di Carmine (Hellas Verona) - Trova in Billong un avversario molto difficile che lo costringe a duelli fisici piuttosto ruvidi, ma è nella ripresa che sale in cattedra con un tiro pregevole che vale l'1-1, ed una freddezza impareggiabile dal dischetto. Match winner.

Zigoni (Venezia) - È l'uomo della provvidenza per i lagunari. Realizza una tripletta da raccontare ai nipoti e regala ai compagni la chance playout.