FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Bartolomei guida una mediana di goleador

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella consueta Top 11 di TMW dopo il 39° turno di Serie B, stilata in base ai nostri voti, piazzano due giocatori fra i migliori la Salernitana, il Venezia, il Cittadella e il Frosinone in un 3-3-1-3 in cui solo due difensori, oltre il portiere, non sono andati a segno. Questa la formazione:

Radunovic (Salernitana) - Non può nulla sul colpo ravvicinato di Di Carmine. Gioie e dolori sul doppio tentativo di Mustacchio e Buonaiuto, a dir poco miracoloso nel finale su Diamanti e Cerri.

Casasola (Salernitana) - Scatenato in entrambe le fasi di gioco, da un suo grande inserimento nasce il gol di Rosina.

Tonucci (Foggia) - Tocca sempre a lui impostare il gioco dalle retrovie, spesso avanza palla al piede nella metà campo avversaria. In difesa se la cava più che bene e nel finale chiude il match con un gol meraviglioso in acrobazia.

Bruscagin (Venezia) - Uno dei migliori in campo, gran lavoro in fase di copertura dal suo lato.

Bartolomei (Cittadella) - Quando trova lo spazio è il primo che ci prova dalla distanza. Dopo due tentativi infruttuosi, si inventa un gol pazzesco che sblocca il match.

Gori (Frosinone) - Si perde anche lui l'inserimento di Ndoj ma si fa perdonare segnando la stupenda rete dell'1-1. Ci mette grinta e voglia finché non esce nel finale di gara.

Stulac (Venezia) - Prova a sfruttare i calci piazzati, ma i compagni non sempre lo seguono. Poi trova il gol che ammazza la partita.

Chiaretti (Cittadella) - Nel primo tempo va un po’ a fasi alterne, poi alza il ritmo e diventa decisivo. Segna il gol che chiude la sfida.

Ciano (Frosinone) - Partendo centralmente finisce con l'andare a cercar gloria lateralmente. Poco coinvolto all'inizio, nel finale però segna un gol di fondamentale importanza.

Ceravolo (Parma) - Gol dell'ex e assist per la Belva, che mai come questa volta tiene fede al suo soprannome, fornendo una prestazione maiuscola. Potenza e tecnica al servizio della squadra.

Nenè (Bari) - Il migliore in campo per distacco. Gioca stranamente da seconda punta, muovendosi più del solito. Gran lavoro di difesa del pallone per far salire la squadra, diventa così un regista offensiva. E' prezioso nelle due fasi e alla fine trova il meritatissimo gol in tap-in. In barba alla carta d'identità, risulta ancora decisivo in Serie B.