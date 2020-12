focus La Top 11 di Serie B: brilla il Pisa in tutti i reparti. La Mantia "salva" l'Empoli

Dopo la 13^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Tra i pali è Fiorillo del Pescara a contribuire alla vittoria sul Monza, ma spicca ovviamente l'impresa del Pisa a Lecce, con i salentini ko per 0-3 in casa: tra i nerazzurri, in difesa è Caracciolo a salire in cattedra, a centrocampo Gucher mentre in avanti è premiato Vido, nell'ideale tridente offensivo con Diaw del Pordenone e La Mantia dell'Empoli. Il pacchetto arretrato è invece completato da Padella del Vicenza al centro, Zortea della Cremonese e Donnarumma del Cittadella ai lati. In mezzo, spazio anche a Obi del Chievo e Rohden del Frosinone.

Questa la formazione migliore di giornata schierata con il 4-3-3:

Fiorillo 7 - Un paio di miracoli per non perdere mai la reputazione di portiere salva-risultato. Istinto e reattività per controllare le iniziative del Monza.

Zortea (Cremonese) 6,5 - Parte in sordina e soffre la rapidità degli avversari, col passare dei minuti entra in partita ed sfrutta la sua rapidità. Preziosissimo tatticamente, parte terzino e chiude esterno di centrocampo.

Padella (Vicenza) 7 - Si materializza puntualmente ogni qual volta gli avversari entrano in possesso palla rendendo quasi impossibile il girarsi e puntare la porta di Grandi. Decide la sfida con un gol nel recupero condannando la sua ex squadra.

Caracciolo (Pisa) 7 – Autoritario nel guidare la difesa. Si propone in avanti accompagnando l’azione.

Donnarumma (Cittadella) 7 - Dimostra tutte le sue qualità contro una delle squadre che negli ultimi anni lo ha più corteggiato, ara la corsia mancina del campo. Quasi da ala aggiunta nei momenti di massima spinta.

Gucher (Pisa) 7 – Trascina i compagni verso l’impresa con la sua classe. La rete del raddoppio è un vero capolavoro.

Obi (ChievoVerona) 7 – Il migliore in maglia gialloblù, per come pressa i portatori di palla avversari per tutta la gara e soprattutto per aver firmato il gol del vantaggio.

Rohden (Frosinone) 7 - Conferisce intraprendenza alla manovra offensiva degli uomini di Nesta colpendo, nel secondo tempo, una clamorosa traversa.

Diaw (Pordenone) 7 – Glaciale nel trasformare il rigore, sesto centro stagionale per lui. Bravissimo a fare reparto praticamente da solo.

Vido (Pisa) 7,5 – Non segna ma è il migliore in campo. Devastante quando parte palla al piede, assist per il 3-0.

La Mantia (Empoli) 7 – Dopo un primo tempo di duelli continui con i centrali avversari, nella ripresa firma l’1-1 appoggiando di testa da due passi sul cross di Mancuso.