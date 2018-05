FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Castaldo guida un attacco pesante

© foto di Federico Gaetano

Nella consueta Top 11 di TMW dopo il 40° turno di Serie B, stilata in base ai nostri voti, trovano spazio molti giocatori ci squadre impegnate nella corsa salvezza, ma anche uno come Giuseppe Vives della Pro Vercelli retrocessa nonostante la vittoria sulla Ternana nell'ultimo turno. Formazione schierata con un 3-4-3 col rombo in mezzo in cui Vives fa il vertice basso e Perrulli quello alto alle spalle di un tridente pesante.

Paroni (Virtus Entella) - Nel primo tempo tiene a galla i suoi in più occasioni, facendosi sempre trovare pronto. Para un rigore a Dionisi, ma non può nell’uno contro uno in pieno recupero. Nella ripresa conferma di essere un portiere di sicuro affidamento.

Di Lorenzo (Empoli) Davvero un bel profilo. Corre, difende, in ascesa costante: dalla C (con il Matera) alla A con l'Empoli. Da seguire. Suo l'assist per il gol di Caputo.

Gagliolo (Parma) - Gara di grande sacrificio, in particolare nel secondo tempo quando su quel binario va un po' in difficoltà. Il suo gol però è troppo importante, e fa lievitare sensibilmente il voto.

Volta (Perugia) - Esplode il piattone sulla ribattuta corta della difesa ospite e, grazie anche ad una deviazione, porta avanti i suoi. Rischia qualcosa nella ripresa ma ottima prova.

Moscati (Novara) - Ex della partita, è il primo ammonito di oggi. Nella ripresa, come tanti altri compagni, si sveglia e segna il gran gol del pareggio. Bene, in generale.

Vives (Pro Vercelli) - Meriterebbe un'altra classifica. Uno con la sua esperienza, non è mica venuto a svernare a Vercelli. Lotta, si mette in cabina di regia, trova prima un gol che gli viene annullato per fuorigioco di un compagno, poi sigla la sua quinta rete stagionale da calcio di rigore. Colpisce anche una traversa. Insomma, oggi fa tutto lui.

Pesce (Cremonese) - Domina a centrocampo e detta i ritmi con grande proprietà. Gli applausi dello Zini la colonna sonora che accompagna le sue giocate, spezza i tentativi di rimonta del Venezia con il meraviglioso siluro, che regala il tris alla Cremonese.

Perrulli (Cremonese) - One man show nel primo tempo: c'è il suo zampino sull'autorete di Modolo, serpentine sempre velenose, che disorientano i centrali lagunari. Protagonista anche dopo l'intervallo: guadagna un rigore, che pare però eccessivo, alla luce della dinamica della sua caduta.

Melchiorri (Carpi) - Molto bene nei movimenti, non si tira mai indietro. E segna il gol del pareggio, facendosi trovare pronto sul secondo palo.

Mazzeo (Foggia) - Trova il gol dell’ex alla prima vera occasione utile regalando una grande gioia ai tifosi rossoneri.

Castaldo (Avellino) - Segna ancora lui. Un gol pesantissimo, che mette un bel mattone nella salvezza dell'Avellino. C'è poco da fare, è lui l'anima della squadra.