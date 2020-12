focus La Top 11 di Serie B: Ceter ricorda Lukaku, Paloschi implacabile sotto porta

vedi letture

Dopo la 10^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c'è una new entry come Furlan, dodicesimo dell'Empoli che non fa rimpiangere il titolare, mentre la difesa è a quattro con Tomovic della SPAL e Valeri della Cremonese come esterni e in mezzo la coppia di centrali goleador formata dal cosentino Tiritiello e dal salernitano Bogdan. Centrocampo iper offensivo con Radrezza della Reggiana e Bellomo della Reggina con ben quattro punte schierate contemporaneamente: lo spallino Paloschi, il ciociaro Novakovich, il veneziano Forte e infine il pescarese Ceter. Questa la formazione schierata con il 4-2-4:

Furlan (Empoli) 7 - Non fa rimpiangere Brignoli. Decisivo dopo pochi secondi con un gran riflesso su Diaw, perfetto nelle uscite.

Tomovic(SPAL) 7 - Impeccabile dietro. Chiude la partita ritrovando il gol che gli mancava da due anni.

Tiritiello (Cosenza) 7- Si batte senza paura in difesa e nel finale piazza il gol che regala al Cosenza un punto prezioso. Caparbio.

Bogdan (Salernitana) 7 – Dal suo lato il Cittadella attacca in massa creando non pochi grattacapi, ma se la cava egregiamente. Decide la gara con un gol pesantissimo nel finale.

Valeri (Cremonese) 7 - Costante spinta sulla sinistra nel primo tempo. Nella ripresa si limita a difendere e lo fa discretamente.

Bellomo (Reggina) 7 - Prova autoritaria e di qualità per il dieci amaranto, mette in mostra tutte le qualità in una partita sicuramente non facile. Nel primo tempo prova il tiro in porta dalla distanza, nella ripresa pennella l'assist per Crisetig.

Radrezza (Reggiana) 7,5 - Gol meraviglioso ed assist al bacio per Kargbo. Gara dominante per l'ex più atteso.

Paloschi (SPAL) 7,5– Implacabile sotto porta. Segna due gol da predatore, poi manda in porta Di Francesco.

Forte (Venezia) 8 - Bella gara, ormai si sta davvero mettendo in mostra a grandi livelli. Già otto gol in questo inizio di stagione.

Novakovich (Frosinone) 7,5 – L’emblema della prova del Frosinone: timido in avvio e sempre più incisivo nel corso del match. Con una doppietta nella ripresa, regala tre punti importantissimi ai ciociari.

Ceter (Pescara) 7,5 - Serata di grazia per il gigante biancazzurro, migliore in campo in assoluto. Difende palla e riparte in modo devastante, a tratti e con le dovute proporzioni sembra Lukaku. Il gol è la ciliegina sulla torta di una notte da leone in cui si prende la scena…e la maglia da titolare a tempo indeterminato.