focus La Top 11 di Serie B: che difesa il Benevento! A Pordenone star tra i pali

vedi letture

Dopo la 29^ giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta dovuta all'emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19, ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Tra i pali brilla Di Gregorio del Pordenone, mentre in difesa fa la voce grossa il Benevento, con Volta e Caldirola che primeggiano, insieme a Marchizza dello Spezia. A salire in cattedra a centrocampo è invece il Cittadella, con Proia e Iori che hanno steso il Livorno, ma come loro anche Zappa del Pescara e Bruccini del Cosenza hanno fatto la differenza. Risolutivo, sul fronte offensivo, l'ingresso in campo di Ceter per il Chievo Verona, mentre per il Pisa è Masucci a distinguersi, firmando il pari in quel di Salerno, e dando la risposta proprio al granata Djuric, che ha toccato per la prima volta in carriera la doppia cifra.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 3-4-3:

Di Gregorio (Pordenone) 8 - Mantiene la propria porta inviolata sfoderando una serie di parate poderose, specialmente sul rigore di Aramu.

Caldirola (Benevento) 7 - The wall non si smentisce, dalle sue parti non si passa. Ceravolo prima e Ciofani perdono nettamente uno dei duelli più interessanti della giornata. Monumentale.

Volta (Benevento) 7 - Un gigante al centro della difesa, non si fa condizionare affatto dall’ammonizione e gioca una delle miglior partite della stagione. Di testa o in scivolata, di posizione o in anticipo ma è assolutamente insuperabile.

Marchizza (Spezia) 7 - Suo l'assist per Ragusa a coronamento di una prestazione solida in entrambe le fasi.

Zappa (Pescara) 7,5 - Grande exploit nel secondo tempo da parte dell'esterno biancoazzurro, davvero incontenibile per la difesa ospite. Assist per Pucciarelli e sigillo personale per il momentaneo 2-0. Giornata da incorniciare.

Proia (Cittadella) 7 - Ammonito dopo 30 minuti e impreciso in fase di uscita del pallone, rischia di regalarne uno che poteva costare caro al Cittadella. Nel finale di primo tempo ci prova dal limite ma non trova lo specchio della porta. Nella ripresa, invece, sembra un altro giocatore ed è lui a conquistarsi il rigore realizzato da Iori e poi a segnare il 2-0 (in rete anche all’andata) che chiude la partita.

Iori (Cittadella) 7,5 - Capitano ed ex di turno, ma i due mesi e mezzi di inattività quasi non si sentono. Senso della posizione e tempi di gioco li ha, ma non viene supportato dai suoi attaccanti che spesso si fanno trovare fuori posizione sulle verticalizzazioni. Suoi il rigore e l’assist per Proia che danno i tre punti al Cittadella.

Bruccini (Cosenza) 7 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, trova il sesto gol stagionale con un bel destro di controbalzo.

Masucci (Pisa) 7 – Si conferma di gran lunga l’attaccante più in forma. Segna un gol bellissimo col mancino e serve un pallone d’oro sprecato da Vido.

Djuric (Salernitana) 7 – Dominante nel gioco aereo, anche se poi segna di piede. Per la prima volta in carriera raggiunge la doppia cifra. Colpisce anche una traversa, in fuorigioco.

Ceter (Chievo Verona) 7 – Mette le sue doti atletiche a servizio della squadra. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, nel finale firma l’1-1 con un perfetto stacco di testa.