FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Coronado a ispirare un tridente pesante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella consueta Top 11 di TMW dopo il 31° turno di Serie B, stilata in base ai nostri voti, si torna a un modulo iperoffensivo con il 4-2-1-3 con Coronado a ispirare in tridente formato da Calaiò, Geijo e Nenè. In difesa Anderson e Rispoli a spingere sulle corsie laterali e Frey accentrato al fianco di Tuia a difesa del pararigori Gabriel. Questo il nostro undici:

Gabriel (Empoli) - Nessun grande pericolo per lui, eccezion fatta per il calcio di rigore. Quella di Pettinari è una telefonata per lui, che non si fa trovare impreparato e salva l'1-0 parando il penalty.

Rispoli (Palermo) - Bittante lo limita nel primo tempo, poi prende campo e non si ferma più. Bellissimo l'assist per il gol del 2-0.

Frey (Venezia) - Attento sulla fascia, fa valere la sua esperienza. Inizia l'azione che porta Litteri in gol, ma è soprattutto bravo a salvare al 90': vale come un gol.

Tuia (Salernitana) - Bravo a sbrogliare diverse situazioni pericolose ma fa infuriare Colantuono a causa di qualche disattenzione in fase di disimpegno. Si fa perdonare col gol che sblocca il risultato.

Anderson (Bari) - Va via come un treno sulla corsia quando accompagna l’azione. Chiude gli spazi su Embalo dalla sua parte.

Schiavone (Cesena) - Oltre al gol gioca una partita sontuosa. Recupera molti palloni, è sempre lucido nonostante i chilometri percorsi.

Jajalo (Palermo) Compie il primo errore dopo qualche minuto, poi non sbaglia più niente. Serve palloni e verticalizza, domina in mezzo al campo.

Coronado (Palermo) - Tre gol, una partita da incorniciare. Il numero 10 è il collante tra centrocampo e attacco, non dà punti di riferimento. E la sua qualità decide il match.

Geijo (Venezia) - Dà l'assist a Litteri, segna il gol decisivo, sgomita e apre il campo per i compagni. Prova da leader.

Calaiò (Parma) - Entra e cambia la gara, rivelandosi sempre il più pericoloso in area avversaria. Segna il gol importantissimo del momentaneo pari e viene coinvolto anche negli altri due.

Nené (Bari) - Fa segnare Improta e Cissé, firma il gol del 3-0. Il protagonista in assoluto della sfida del San Nicola è lui.